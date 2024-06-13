В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли две громады, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, вчера, 12 июня, в 14:27 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 12 июня, в 19:36 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Вражеские обстрелы повредили 2 дома и автомобиль на Николаевщине