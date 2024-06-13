На Миколаївщині ворог обстріляв з артилерії дві громади, постраждалих немає
Київ • УНН
Вчора, 12 червня, російські війська обстріляли Миколаївську область.
У Миколаївській області минулої доби російські війська обстріляли дві громади, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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За даними Кіма, учора, 12 червня, о 14:27 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також учора, 12 червня, о 19:36 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Ворожі обстріли пошкодили 2 будинки та автомобіль на Миколаївщині12.06.24, 07:16 • 31631 перегляд