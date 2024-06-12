Ворожі обстріли пошкодили 2 будинки та автомобіль на Миколаївщині
Київ • УНН
Ворожі обстріли сталися у Миколаївській області, пошкоджено два будинки та автомобіль, але ніхто не постраждав.
За минулу добу ворог двічі заатакував Миколаївщину, внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки та один легковий автомобіль. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій , у Миколаївській області
11 червня о 13:23 ворожий артилерійський обстріл фіксувався по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.
Додатково, вчора о 19:55 окупанти вдарили по селі Солончаки Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки та один легковий автомобіль. Проте тут теж обійшлося без жертв.
рф тричі обстріляла Миколаївщину: зафіксовані пожежі та пошкодження, але без постраждалих11.06.24, 08:18 • 21658 переглядiв