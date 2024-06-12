За минувшие сутки враг дважды атаковал Николаевскую область, в результате чего повреждены два частных дома и один легковой автомобиль. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области

11 июня в 13:23 вражеский артиллерийский обстрел фиксировался по акватории Очаковской громады. К счастью, пострадавших нет.

Дополнительно, вчера в 19:55 оккупанты ударили по селу Солончаки Куцурубской громады двумя дронами-камикадзе типа FPV. В результате чего повреждены два частных дома и один легковой автомобиль. Однако здесь тоже обошлось без жертв.

рф трижды обстреляла Николаевщину: зафиксированы пожары и повреждения, но без пострадавших