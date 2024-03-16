На Николаевщине враг обстрелял две общины

За минувшие сутки россияне обстреляли две общины на Николаевщине. Об этом завершение председателя ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

15 марта, в 10:02 и 13:48 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады.

Также вчера, 15 марта, в 15:25 и 23:03 вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате чего, после дневного обстрела, повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

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