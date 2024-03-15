В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов

В Николаевской области в прошедшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский ударный дрон типа Shahed, а акватория Очаковской громады подверглась минометному обстрелу со стороны российских войск, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

В течение суток силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136", сообщил Ким.

Также, по его словам, вчера, 14 марта, в 10:50 под вражескими минометными обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

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