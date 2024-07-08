Взрыв прогремел в Николаевской области после того, как Воздушные силы предупредили о ракете, которая направлялась на северо-запад в этом регионе.
Звук взрыва слышали жители Николаевской области после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в регионе, которая направлялась в северо-западном направлении, сообщает УНН.
Детали
Как сообщают корреспонденты Суспільного, в Николаевской области был слышен звук взрыва.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракете ракета на Николаевщине в северо-западном направлении.
На Николаевщине и в ряде областей объявлена воздушная тревога.
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