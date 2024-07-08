Звук взрыва слышали жители Николаевской области после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в регионе, которая направлялась в северо-западном направлении, сообщает УНН.

Детали

Как сообщают корреспонденты Суспільного, в Николаевской области был слышен звук взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракете ракета на Николаевщине в северо-западном направлении.

На Николаевщине и в ряде областей объявлена воздушная тревога.

В Николаевской области вражеским обстрелом задело пожарный автомобиль, поврежден ангар на территории агропредприятия