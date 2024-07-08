Российские войска за прошедшие сутки атаковали Куцурубскую громаду в Николаевской области в том числе беспилотниками-камикадзе, повредив пожарную машину, вызвав пожар травы, а также повредив ангар и грузовик на территории агропредприятия, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 7 июля, в течение дня враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду. В результате чего в селе Дмитровка поврежден пожарный автомобиль, который в это время спасателями применялся для тушения возгорания. Личный состав не пострадал", - написал Ким в Telegram.

Также вечером в результате падения FPV, по его словам, возник пожар сухой травы, который ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

"В селе Солончаки повреждены ангар, металлические емкости и грузовой автомобиль "ГАЗ" на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Днепровское поврежден частный дом. Пострадавших нет", - добавил Ким.

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