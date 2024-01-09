На Николаевщине отменили все ограничения движения на дорогах, введенные на фоне непогоды

С 14:00 вторника сняли все временные ограничения движения по автомобильным дорогам, введенные на фоне непогоды. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

С 14.00 снимаем все ограничения движения в области. Все службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме для устранения последствий непогоды и очистки и обработки покрытия автомобильных дорог - написал Ким в Telegram.

Ранее

УНН сообщал, что введенные на фоне непогоды ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах сняты, кроме участка трассы М-13.

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