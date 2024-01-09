На Николаевщине отменили все ограничения движения на дорогах, введенные на фоне непогоды
В Николаевской области сняты все ограничения дорожного движения.
Вероятность есть, но достаточно низкая - Герус о возвращении к плановым отключениям света
Риск плановых отключений электроэнергии в Украине низкий, но возможен, если российские атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру, считает нардеп Герус; текущая генерация электроэнергии удовлетворяет спрос.
"Хезболла" заявила, что атаковала беспилотниками военную базу на севере Израиля
"Хезболла" атаковала израильскую военную базу в Цфате ударными беспилотниками. В ЦАХАЛе заявили, что пострадавших в результате атаки нет.
Оккупанты на оккупированных территориях набирают "полицаев" из числа местных - Центр нацсопротивления
Оккупанты на временно оккупированных территориях вербуют местных жителей в свою "полицию" из-за кадрового голода, позволяя приносить даже фальшивые документы об образовании.
Дело "Короля обнала" Стрелковского, которого связывают с Гетманцевым: суд избрал меру пресечения руководителю одной из компаний
Руководителю компании, связанной с Вячеславом Стрелковским, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121,2 млн грн в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.
2023 год признан самым жарким за всю историю наблюдений
2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.
россияне утром сбросили авиабомбу на поселок на Харьковщине: повреждены сельсовет и жилые дома
Российские войска обстреляли поселок Слобожанское на Харьковщине, повредив здания и едва не попав в энергетиков.
Президент Нигерии отстранил министра гуманитарной политики из-за коррупционного скандала
Министр по гуманитарным вопросам Нигерии Бетта Эду отстранена от исполнения обязанностей на фоне расследования злоупотреблений с частным счетом для распределения грантов.
Во Франции предлагают усилить развитие атомной энергетики: климатические активисты возмущены
Франция предлагает новый энергетический законопроект, фокусирующийся на ядерной энергетике, при этом критики отмечают отсутствие целей для возобновляемой энергетики.
Херсон снова под ударом армии рф - ОВА
Российские войска атаковали Херсон.