На Миколаївщині скасували всі обмеження руху на дорогах, запроваджені на тлі негоди
Київ • УНН
У Миколаївській області знято всі обмеження дорожнього руху.
З 14:00 вівторка зняли всі тимчасові обмеження руху автомобільними дорогами, запроваджені на тлі негоди. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
З 14.00 знімаємо всі обмеження руху в області. Всі служби продовжують працювати у посиленому цілодобовому режимі для усунення наслідків негоди та очищення і обробки покриття автомобільних доріг
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УНН повідомляв, що введені на тлі негоди обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах знято, окрім ділянки траси М-13.
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