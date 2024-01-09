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На Миколаївщині скасували всі обмеження руху на дорогах, запроваджені на тлі негоди

На Миколаївщині скасували всі обмеження руху на дорогах, запроваджені на тлі негоди

Київ • УНН

 • 25133 перегляди

У Миколаївській області знято всі обмеження дорожнього руху.

З 14:00 вівторка зняли всі тимчасові обмеження руху автомобільними дорогами, запроваджені на тлі негоди. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН

З 14.00 знімаємо всі обмеження руху в області. Всі служби продовжують працювати у посиленому цілодобовому режимі для усунення наслідків негоди та очищення і обробки покриття автомобільних доріг

- написав Кім у Telegram.

Раніше 

УНН повідомляв, що введені на тлі негоди обмеження для руху вантажного та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах знято, окрім ділянки траси М-13. 

У другій декаді січня в Україні очікується класична зимова погода - синоптики09.01.24, 12:29 • 29749 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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