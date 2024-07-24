На Николаевщине на открытой территории за пределами населенного пункта произошло возгорание сухой травы из-за атаки террористов. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, на Николаевщине вчера в результате вражеского ракетного удара на открытой территории за пределами населенного пункта произошло возгорание сухой травы.

Известно, что пожар был ликвидирован пожарными.

К счастью, пострадавших нет.

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