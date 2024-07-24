В результате вражеского ракетного удара на Николаевщине за пределами населенного пункта загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали, пострадавших нет, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
На Николаевщине на открытой территории за пределами населенного пункта произошло возгорание сухой травы из-за атаки террористов. Жертв нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, на Николаевщине вчера в результате вражеского ракетного удара на открытой территории за пределами населенного пункта произошло возгорание сухой травы.
Известно, что пожар был ликвидирован пожарными.
К счастью, пострадавших нет.
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