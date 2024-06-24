На Международной космической станции был отменен сегодняшний выход астронавтов в открытый космос из-за утечки воды в скафандре американского астронавта Трейси Дайсон, сообщили в NASA в понедельник, пишет УНН.

Детали

"90-й выход США в открытый космос был отменен в понедельник на Международной космической станции из-за утечки воды в шлангокабеле обслуживания и охлаждения скафандра астронавта NASA Трейси К. Дайсон. Дайсон и Майк Барратт переключили свои скафандры на питание от батарей в 8:46 EDT и открыли люк шлюз камеры Quest на космической станции, прежде чем сообщить о проблеме с водой. Экипаж работает с наземными диспетчерами над восстановлением давления в секции шлюза экипажа перед возвращением в шлюз оборудования станции", - указали в NASA.

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