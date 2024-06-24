На МКС скасували вихід двох астронавтів у відкритий космос
Київ • УНН
На Міжнародній космічній станції скасували вихід астронавтів у відкритий космос через витік води в скафандр астронавта NASA Трейсі Дайсон.
На Міжнародній космічній станції було скасовано сьогоднішній вихід астронавтів у відкритий космос через витік води у скафандрі американського астронавта Трейсі Дайсон, повідомили у NASA у понеділок, пише УНН.
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"90-й американський вихід у відкритий космос був скасований у понеділок на Міжнародній космічній станції через витік води в шлангокабелі обслуговування та охолодження скафандра астронавта NASA Трейсі К. Дайсон. Дайсон та Майк Барратт перевели свої скафандри на живлення від батарей о 8:46 EDT та відкрили люк шлюзової камери Quest на космічній станції, перш ніж повідомити про проблему з водою. Екіпаж працює із наземними диспетчерами над відновленням тиску в секції шлюзу екіпажу перед поверненням у шлюз обладнання станції", - вказали в NASA.
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