На местных выборах в Грузии в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии

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Только в Цаленджихском муниципалитете на западе страны победил кандидат от оппозиционной партии “Единое национальное движение” Гиоргий Харчилава.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии “Единое национальное движение” Никанор Мелия — 44,4%. В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми — Арчил Чиковани, в Кутаисе — Йосеб Хахалеишвили, в Поти — Бека Вачарадзе. Явка во втором туре выборов составила по всей стране 49,09%.

Грузинская оппозиция уже заявила о фальсификациях и отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов. Глава “Единого национального движения” Никанор Мелия призвал соотечественников к “бескомпромиссной борьбе”.

Добавим

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местное собрание в 24 мажоритарных округах.

Напомним

Первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. Тогда 47 процентов набрала правящая “Грузинская мечта”, на втором месте закрепился ЕНР, основанный находящимся в тюрьме экс-президентом Михеилом Саакашвили.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международных организаций. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.