Екзитполи показали протилежні результати на місцевих виборах у Грузії

Результати екзитполів

Згідно з екзитполом Imedi, чинний мер Тбілісі Каха Каладзе перемагає, набираючи понад 57 відсотків голосів. Кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", за даними каналу, також перемагають на виборах мерів Кутаїсі, Батумі та Руставі. Водночас, Mtavari Arkhi віддає перемогу в Тбілісі кандидату від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніке Мелії з 51 відсотком голосів. Згідно з цим екзитполом, опозиційні кандидати перемагають і в Кутаїсі, Батумі, Руставі, а також у Зугдіді.

Явка – майже 50 відсотків виборців

ЦВК Грузії повідомила, що активність виборців у другому турі виборів склала 49,9 відсотка. Офіційні результати виборів будуть оприлюднені до ранку 31 жовтня.

Перший тур місцевих виборів у Грузії відбувся 2 жовтня. Тоді 47 відсотків набрала правляча "Грузинська мрія", на другому місці закріпився ЄНР, заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.

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Опозиція розраховує, що якщо влада все ж таки програє, то будуть призначені дострокові парламентські вибори. Незалежні спостерігачі під час першого туру місцевих виборів вказали на відсутність рівних умов для партії влади та опозиції.