Экзитполы показали противоположные результаты на местных выборах в Грузии

Результаты экзитполов

Согласно экзитполу Imedi, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе побеждает, набирая более 57 процентов голосов. Кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, по данным канала, также побеждают на выборах мэров Кутаиси, Батуми и Рустави. В то же время Mtavari Arkhi отдает победу в Тбилиси кандидату от оппозиционной партии “Единое национальное движение” (ЕНР) Нике Мелии с 51 процентом голосов. Согласно этому экзитполу, оппозиционные кандидаты побеждают и в Кутаисе, Батуми, Руставе, а также в Зугдиде.

Явка — почти 50 процентов избирателей

ЦИК Грузии сообщил, что активность избирателей во втором туре выборов составила 49,9 процента. Официальные результаты выборов будут обнародованы до утра 31 октября.

Первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. Тогда 47 процентов набрала правящая “Грузинская мечта”, на втором месте закрепился ЕНР, основанный находящимся в тюрьме экспрезидентом Михеилом Саакашвили.

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Оппозиция рассчитывает, что если власти все же проиграют, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Независимые наблюдатели во время первого тура местных выборов отметили отсутствие равных условий для партии власти и оппозиции.