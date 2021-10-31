На місцевих виборах у Грузії у 19 із 20 муніципалітетів перемогли кандидати правлячої партії

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Лише у Цаленджихському муніципалітеті на заході країни перемогу здобув кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

За даними ЦВК, чинний мер Тбілісі Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а його конкурент від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніканор Мелія – 44,4%. У Руставі перемогла Ніно Лацабідзе, у Батумі - Арчіл Чіковані, у Кутаїсі - Йосеб Хахалеїшвілі, у Поті - Бека Вачарадзе. Явка у другому турі виборів становила по всій країні 49,09%.

Грузинська опозиція вже заявила про фальсифікації та відмовилася визнавати підсумки другого туру муніципальних виборів. Глава "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія закликав співвітчизників до "безкомпромісної боротьби".

Додамо

Мешканці республіки у суботу обирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі великих міст — Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі. Громадяни також обирали депутатів до місцевих зборів у 24 мажоритарних округах.

Нагадаємо

Перший тур місцевих виборів у Грузії відбувся 2 жовтня. Тоді 47 відсотків набрала правляча "Грузинська мрія", на другому місці закріпився ЄНР, заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.

За виборами спостерігали 100 республіканських та 52 міжнародні організації. Процес голосування висвітлювали понад 3,7 тис. журналістів місцевих та зарубіжних ЗМІ.