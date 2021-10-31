Грузія: чинний мер Тбілісі Каладзе перемагає на виборах із 55,7% голосів

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Конкурент Каладзе від опозиційної партії “Єдиний національний рух” Ніка Мелія набирає 44,3% голосів. За даними ЦВК, кандидати від правлячої партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія” лідирують і в решті чотирьох великих міст Грузії — Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

Представники правлячої партії також лідирують і у 13 дрібних містах Грузії. Єдине місто, де перемагає кандидат від “Єдиного національного руху” Георгій Харчилава — Цаленджиха (край Самегрело — Земо Сванеті). Він набирає 51,5% голосів. Ще в одному місті — Сенакі — ЦВК поки що не підрахувала голоси.

Кандидати в мери від правлячої партії лідирують у всіх великих містах. У Батумі опрацьовано дані з 22,9% ділянок. Там лідирує кандидат від партії влади Арчіл Чіковані, набираючи 53,3%. У Кутаїсі підраховано бюлетені з 25,8% дільниць. У цьому місті перемагає кандидат від “Грузинської мрії” Йосип Хахалеїшвілі (51,5%). У Поті опрацьовано дані більш ніж з 51% ділянок. Лідером також є кандидат від “Грузинської мрії” Бека Вачарадзе (58%). Що ж до Руставі, то тут після обробки даних із 43% дільниць, лідирує кандидат від правлячої партії Ніно Лацабідзе (54%).

Додамо

Мешканці республіки у суботу обирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі великих міст — Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі. Громадяни також обирали депутатів до місцевих зборів у 24 мажоритарних округах. Перший тур виборів відбувся 2 жовтня. Правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія” тоді набрала 46,7%, перемігши у 44 із 64 муніципалітетах.

За виборами спостерігали 100 республіканських та 52 міжнародні організації. Процес голосування висвітлювали понад 3,7 тис. журналістів місцевих та зарубіжних ЗМІ.

Нагадаємо

Перший тур місцевих виборів у Грузії відбувся 2 жовтня. Тоді 47 відсотків набрала правляча "Грузинська мрія", на другому місці закріпився ЄНР, заснований експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.