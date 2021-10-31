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Грузия: действующий мэр Тбилиси Каладзе побеждает на 55,7% голосов

Киев • УНН

 • 21895 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 55,7% голосов во втором туре муниципальных выборов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки бюллетеней примерно с 53% участков, передает УНН.

Грузия: действующий мэр Тбилиси Каладзе побеждает на 55,7% голосов

Подробности

Конкурент Каладзе от оппозиционной партии “Единое национальное движение” Ника Мелия набирает 44,3% голосов. По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия” лидируют и в остальных четырех крупных городах Грузии — Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Представители правящей партии также лидируют и в 13 мелких городах Грузии. Единственный город, где побеждает кандидат от “Единого национального движения” Георгий Харчилава — Цаленджиха (край Самегрело — Земо Сванети). Он набирает 51,5% голосов. Еще в одном городе — Сенаки — ЦИК пока не подсчитал голоса.

Кандидаты в мэры от правящей партии лидируют во всех крупных городах. В Батуми обработаны данные по 22,9% участков. Там лидирует кандидат от партии власти Арчил Чиковани, набирая 53,3%. В Кутаисе подсчитаны бюллетени с 25,8% участков. В этом городе побеждает кандидат от “Грузинской мечты” Иосиф Хахалеишвили (51,5%). В Поте проработаны данные более чем из 51% участков. Лидером также является кандидат от “Грузинской мечты” Бека Вачарадзе (58%). Что касается Рустави, то после обработки данных с 43% участков, лидирует кандидат от правящей партии Нино Лацабидзе (54%).

Добавим

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов , в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местное собрание в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов прошел 2 октября. Правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия” тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международных организаций. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.

Напомним

Первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. Тогда 47 процентов набрала правящая “Грузинская мечта”, на втором месте закрепился ЕНР, основанный находящимся в тюрьме экс-президентом Михеилом Саакашвили.

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