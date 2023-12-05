Во Львовской области взорвался газовый баллон, серьезные ожоги получил мужчина

Во Львовской области взорвался газовый баллон, из-за чего травмировался мужчина, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 4 декабря вечером. Спасатели получили сообщение о пожаре в результате взрыва газового баллона в городе Рава-Русская Львовского района в кирпичной хозяйственной постройке.

На месте происшествия выяснилось, что на момент взрыва газового баллона в здании находился владелец, 1966 года рождения. Его с ожогами рук и ног II-III степени госпитализировали в больницу Святого Луки во Львове.

Поврежден газовый баллон, вещи домашнего обихода на площади 2 кв. м, потолок на площади 10 кв. м.

Напомним

В Киеве в июне произошел взрыв, после которого возник пожар в многоэтажке.