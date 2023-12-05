Во Львовской области взорвался газовый баллон, серьезные ожоги получил мужчина
Киев • УНН
В результате взрыва газового баллона в Раве-Русской, Львовская область, пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами второй и третьей степеней; взрыв вызвал пожар, который повредил здание и вещи, находившиеся в нем
Во Львовской области взорвался газовый баллон, из-за чего травмировался мужчина, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 4 декабря вечером. Спасатели получили сообщение о пожаре в результате взрыва газового баллона в городе Рава-Русская Львовского района в кирпичной хозяйственной постройке.
На месте происшествия выяснилось, что на момент взрыва газового баллона в здании находился владелец, 1966 года рождения. Его с ожогами рук и ног II-III степени госпитализировали в больницу Святого Луки во Львове.
Поврежден газовый баллон, вещи домашнего обихода на площади 2 кв. м, потолок на площади 10 кв. м.
Напомним
В Киеве в июне произошел взрыв, после которого возник пожар в многоэтажке.
Во Львовской области взорвался газовый баллон, серьезные ожоги получил мужчина
В результате взрыва газового баллона в Раве-Русской, Львовская область, пострадал мужчина, который был госпитализирован с ожогами второй и третьей степеней; взрыв вызвал пожар, который повредил здание и вещи, находившиеся в нем.
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