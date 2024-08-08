В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

  •  57713 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  68659 просмотра
США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  73096 просмотра
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  70135 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  60948 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  118218 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  174983 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  180179 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  189120 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  229203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  20425 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

  •  43280 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  134301 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  106726 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  118094 просмотра
Актуальное
В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 06:18  •  5595 просмотра

Read in English

С Невского эвакуировали 63-летнюю женщину, там сгорели два дома. На оккупированных территориях с 1 января 2025 года без паспорта рф угрожают запретить медобслуживание и повысить налоги.

В Луганской области из Невского удалось эвакуировать женщину, в этом селе сгорели еще два дома, на оккупированных территориях при отсутствии паспорта рф оккупанты угрожают с 1 января запретить медицинское обслуживание и повысят ставку налогообложения, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"На Харьковщину помогли выехать 63-летней женщине из Невского. По договоренности с принимающей громадой, луганчанку обеспечили бесплатным жильем, - проинформировал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор. - Вчера россияне ударили по Невскому из ствольной артиллерии. В результате попадания произошло возгорание двух домов. К счастью, в этих домовладениях никого не было".

Из этого же вида вооружения враг, по данным ОВА, попал по Макеевке. Кроме того, по Макеевке и Невскому были применены реактивные системы залпового огня и беспилотники.

"Захватчики попытались продвинуться вперед возле названных выше населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Все атаки отражены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

На оккупированных территориях, как указано, "набирает обороты информационная кампания россиян о последствиях, которые почувствуют местные жители при отказе от паспорта рф". "С 1 января 2025 года оккупанты лишат их возможности получать определенные законодательством социальные выплаты, полностью закроют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Также захватчики угрожают максимально усложнить процесс трудоустройства и увеличить ставку налогообложения", - указали в ОВА.

"При отсутствии паспорта рф со следующего года украинцев на оккупированной Луганщине россияне будут считать лицами, которые обязаны находиться на территории рф в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иностранным гражданам и лицам без гражданства. То есть, стать на миграционный учет, или же иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство", - сообщили в ОВА.

В окупованому Луганську на завод запрошують підлітків від 14 років, росіяни обстріляли Макіївку - ОВА3 августа 2024, 08:39 • 24184 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
kharkovskaya-oblastХарьковская область
luganskaya-oblastЛуганская область
Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
  •  104911 просмотра

Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
  •  105899 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
  •  115553 просмотра

НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Эксклюзив
Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт
  •  109466 просмотра

Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Эксклюзив
В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
  •  112008 просмотра

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
  •  106568 просмотра

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
  •  100367 просмотра

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
  •  74221 просмотра

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
6 августа 2024, 13:04  •  108231 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
6 августа 2024, 08:53  •  109970 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Популярные

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  60948 просмотра
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  70135 просмотра
США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  73096 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  68659 просмотра
DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

DeepState: в Донецкой области Силы обороны отбросили россиян в Нью-Йорке, однако враг захватил Сергеевку

  •  57713 просмотра

Публикации

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  118218 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  174983 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  180179 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  189120 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  229203 просмотра

Война

В небе над Украиной ночью сбили две ракеты Х-59 и 4 "шахеды"

В небе над Украиной ночью сбили две ракеты Х-59 и 4 "шахеды"

  •  6785 просмотра
В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

  •  6571 просмотра
Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

  •  10274 просмотра
Армия рф атаковала Сумскую область из артиллерии, гранатомета, дронами и КАБами: 50 взрывов за ночь

Армия рф атаковала Сумскую область из артиллерии, гранатомета, дронами и КАБами: 50 взрывов за ночь

  •  9717 просмотра
В Харьковской области враг атаковал Купянск и район: повреждено авто, горела трава

В Харьковской области враг атаковал Купянск и район: повреждено авто, горела трава

  •  11583 просмотра

политика

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

  •  4402 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  23935 просмотра
Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

  •  20191 просмотра
Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты

Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты

  •  25967 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  60906 просмотра

Война

В небе над Украиной ночью сбили две ракеты Х-59 и 4 "шахеды"

В небе над Украиной ночью сбили две ракеты Х-59 и 4 "шахеды"

  •  6785 просмотра
В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

  •  6571 просмотра
Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

Зеленский в День войск связи ВСУ: надежная и качественная связь - это защита жизни и успех военных в бою

  •  10274 просмотра
Армия рф атаковала Сумскую область из артиллерии, гранатомета, дронами и КАБами: 50 взрывов за ночь

Армия рф атаковала Сумскую область из артиллерии, гранатомета, дронами и КАБами: 50 взрывов за ночь

  •  9717 просмотра
В Харьковской области враг атаковал Купянск и район: повреждено авто, горела трава

В Харьковской области враг атаковал Купянск и район: повреждено авто, горела трава

  •  11583 просмотра

политика

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

  •  4402 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  23935 просмотра
Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

  •  20191 просмотра
Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты

Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты

  •  25967 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  60906 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  116209 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  119699 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  132837 просмотра

Экономика

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  31361 просмотра
Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

  •  28525 просмотра
"Теперь это война": Маск подал в суд на рекламодателей из-за "бойкота" X

"Теперь это война": Маск подал в суд на рекламодателей из-за "бойкота" X

  •  33330 просмотра
От простоя добычи газа на Сахалинском месторождении бюджет потерял примерно 3 млрд грн

От простоя добычи газа на Сахалинском месторождении бюджет потерял примерно 3 млрд грн

  •  30631 просмотра
Жатва в Украине идет на 2-3 недели раньше из-за погодных условий - Минагрополитики

Жатва в Украине идет на 2-3 недели раньше из-за погодных условий - Минагрополитики

  •  30782 просмотра

Киев

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  8720 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  13777 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  24811 просмотра
На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

  •  28235 просмотра
В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

  •  30088 просмотра