В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА

В Луганской области из Невского удалось эвакуировать женщину, в этом селе сгорели еще два дома, на оккупированных территориях при отсутствии паспорта рф оккупанты угрожают с 1 января запретить медицинское обслуживание и повысят ставку налогообложения, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"На Харьковщину помогли выехать 63-летней женщине из Невского. По договоренности с принимающей громадой, луганчанку обеспечили бесплатным жильем, - проинформировал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор. - Вчера россияне ударили по Невскому из ствольной артиллерии. В результате попадания произошло возгорание двух домов. К счастью, в этих домовладениях никого не было".

Из этого же вида вооружения враг, по данным ОВА, попал по Макеевке. Кроме того, по Макеевке и Невскому были применены реактивные системы залпового огня и беспилотники.

"Захватчики попытались продвинуться вперед возле названных выше населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Все атаки отражены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

На оккупированных территориях, как указано, "набирает обороты информационная кампания россиян о последствиях, которые почувствуют местные жители при отказе от паспорта рф". "С 1 января 2025 года оккупанты лишат их возможности получать определенные законодательством социальные выплаты, полностью закроют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Также захватчики угрожают максимально усложнить процесс трудоустройства и увеличить ставку налогообложения", - указали в ОВА.

"При отсутствии паспорта рф со следующего года украинцев на оккупированной Луганщине россияне будут считать лицами, которые обязаны находиться на территории рф в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иностранным гражданам и лицам без гражданства. То есть, стать на миграционный учет, или же иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство", - сообщили в ОВА.

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