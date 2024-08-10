В Луганской области более 80 вражеских дронов атаковали прифронтовые села - ОВА

В Луганской области более 80 вражеских беспилотников атаковали прифронтовые села, с оккупированных территорий команда "лнр" примет участие в чемпионате россии по обработке земли, сообщили в субботу в Луганской ОВА, пишет УНН.

Детали

"15 раз россияне пытались развить наступательные действия в сторону Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Попробовали продвинуться в Белогоровке - тоже неудачно. Вблизи Невского и Макеевки они применили 83 БпЛА, били по этим селам из ствольной артиллерии. По Макеевке - еще и из реактивной", - сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По данным ОВА, на оккупированных территориях "оккупантам нравится выпускать на телевидении сюжеты о якобы большом объеме ремонтов, которые они устраивают в так называемой "лнр". "Правда, этот объем заканчивается с завершением съемок. Часто хвастаются ремонтом дорог, но вот на улицах Лисичанска уже образовались естественные - грунтовые автодороги. Асфальта ни над грунтом, ни под ним не наблюдается", - говорится в сообщении.

"Сборная "лнр" станет участником 11-го открытого чемпионата россии по вспашке. Соревнования по обработке почвы начнутся в саратовской области на следующей неделе после закрытия Олимпийских игр в Париже. Главный приз - трактор. Стать его владельцем уже изъявили желание 54 механизатора из 36 регионов рф. Также присоединятся мастера вспашки из Кыргызстана и Южной Осетии. Кстати, среди участников будут и женщины", - указали в ОВА.

В Луганской области эвакуировали женщину, на оккупированных территориях угрожают ограничениями без паспорта рф - ОВА