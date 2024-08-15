На Курщине украинские воины уничтожили десяток россиян за одну операцию: видео

В курской области рф воины 8 полка ССО Украины уничтожили десяток россиян за одну операцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

«Курщина. Десяток уничтоженных россиян за одну операцию - результаты удачной засады воинов 8 полка ССПО Украины. Во время проведения специальных действий в тылу противника операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими рф. Часть из них пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССпО», - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что для выполнения задачи украинским воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках.

Дополнение

Источники в СБУ сообщали, что спецназовцы СБУ в курской области взяли в плен 102 военных рф.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру.

Всего с начала операции на территории курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1 150 квадратных километров территории рф, и 82 населенных пункта.