На крышу торгового центра белгорода "упал" дрон, территория оцеплена

Власти российского белгорода сообщили о падении БпЛА в районе железнодорожного вокзала – беспилотник, как указывается, попал на крышу торгового центра.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на росСМИ и сообщения в Telegram губернатора российского города.

В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена - говорится в сообщении губернатора белгородской области рф вячеслава гладкова.

До этого гладков сообщил, что беспилотник атаковал здание мэрии белгорода, в результате чего пострадали две женщины, а само здание мэрии повреждено.

Напомним

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