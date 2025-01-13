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На кладбище на Буковине повредили флагштоки на местах захоронения защитников - полиция

На кладбище на Буковине повредили флагштоки на местах захоронения защитников - полиция

Киев  •  УНН

 • 4227 просмотра

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В селе Белоусовка Днестровского района обнаружили повреждение флагштоков на местах захоронения защитников Украины. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.

В Черновицкой области зафиксировали повреждение флагштоков, установленных на местах захоронения защитников Украины, на кладбище в Днестровском районе, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 13 января, в полицию Черновицкой области поступило сообщение о том, что на кладбище в селе Белоусовка были повреждены флагштоки, установленные на местах захоронения защитников Украины», - говорится в сообщении.

Это сообщение, как указано, зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Для выяснения всех обстоятельств на место немедленно выехали сотрудники полиции. 

«Сейчас проверка продолжается», - сказано в сообщении.

В Черновцах трое мужчин похитили флаг УПА с флагштока - полиция30.07.24, 12:00 • 21321 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
chernovtsiЧерновцы

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