На кладбище на Буковине повредили флагштоки на местах захоронения защитников - полиция

В Черновицкой области зафиксировали повреждение флагштоков, установленных на местах захоронения защитников Украины, на кладбище в Днестровском районе, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 13 января, в полицию Черновицкой области поступило сообщение о том, что на кладбище в селе Белоусовка были повреждены флагштоки, установленные на местах захоронения защитников Украины», - говорится в сообщении.

Это сообщение, как указано, зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Для выяснения всех обстоятельств на место немедленно выехали сотрудники полиции.

«Сейчас проверка продолжается», - сказано в сообщении.

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