На кладбище на Буковине повредили флагштоки на местах захоронения защитников - полиция
Киев • УНН
В селе Белоусовка Днестровского района обнаружили повреждение флагштоков на местах захоронения защитников Украины. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.
В Черновицкой области зафиксировали повреждение флагштоков, установленных на местах захоронения защитников Украины, на кладбище в Днестровском районе, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 13 января, в полицию Черновицкой области поступило сообщение о том, что на кладбище в селе Белоусовка были повреждены флагштоки, установленные на местах захоронения защитников Украины», - говорится в сообщении.
Это сообщение, как указано, зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Для выяснения всех обстоятельств на место немедленно выехали сотрудники полиции.
«Сейчас проверка продолжается», - сказано в сообщении.
В Черновцах трое мужчин похитили флаг УПА с флагштока - полиция30.07.24, 12:00 • 21321 просмотр