Ночью с 29 на 30 июля похитили флаг УПА с флагштока дома на улице Скальда. Полиция оперативно установила личности правонарушителей и изъяла вещественные доказательства.
В Черновцах ночью неизвестные похитили флаг УПА с флагштока на здании, их нашли, сообщили в ГУНП в Черновицкой области во вторник, пишет УНН.
Детали
«Во время мониторинга социальных сетей, сотрудники полиции обнаружили сообщение о том, что трое неизвестных ночью с 29 на 30 июля похитили флаг УПА с флагштока дома в Черновцах», - сообщили в полиции.
Отмечается, что речь идет о здании по улице Скальда.
На месте правоохранители провели неотложные первоочередные розыскные мероприятия и «по горячим следам» оперативно установили правонарушителей, отметили в полиции.
«Ими оказались трое местных жителей в возрасте 23 лет. Полицейские изъяли вещественные доказательства причастности черновчан к противоправным действиям», - говорится в сообщении.
По данному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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