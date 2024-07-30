В Черновцах ночью неизвестные похитили флаг УПА с флагштока на здании, их нашли, сообщили в ГУНП в Черновицкой области во вторник, пишет УНН.

Детали

«Во время мониторинга социальных сетей, сотрудники полиции обнаружили сообщение о том, что трое неизвестных ночью с 29 на 30 июля похитили флаг УПА с флагштока дома в Черновцах», - сообщили в полиции.

Отмечается, что речь идет о здании по улице Скальда.

На месте правоохранители провели неотложные первоочередные розыскные мероприятия и «по горячим следам» оперативно установили правонарушителей, отметили в полиции.

«Ими оказались трое местных жителей в возрасте 23 лет. Полицейские изъяли вещественные доказательства причастности черновчан к противоправным действиям», - говорится в сообщении.

По данному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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