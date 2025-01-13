На кладовищі на Буковині пошкодили флагштоки на місцях поховання захисників - поліція
Київ • УНН
У селі Білоусівка Дністровського району виявили пошкодження флагштоків на місцях поховання захисників України. Поліція проводить перевірку обставин інциденту.
У Чернівецькій області зафіксували пошкодження флагштоків, встановлених на місцях поховання захисників України, на кладовищі у Дністровському районі, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
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"Сьогодні, 13 січня, до поліції Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що на кладовищі в селі Білоусівка було пошкоджено флагштоки, встановлені на місцях поховання захисників України", - ідеться у повідомленні.
Це повідомлення, як вказано, зареєстроване в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Для з’ясування всіх обставин на місце негайно виїхали співробітники поліції.
"Наразі перевірка триває", - сказано у повідомленні.
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