На кладовищі на Буковині пошкодили флагштоки на місцях поховання захисників - поліція

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 • 28481 перегляди

У селі Білоусівка Дністровського району виявили пошкодження флагштоків на місцях поховання захисників України. Поліція проводить перевірку обставин інциденту.

У Чернівецькій області зафіксували пошкодження флагштоків, встановлених на місцях поховання захисників України, на кладовищі у Дністровському районі, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 13 січня, до поліції Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що на кладовищі в селі Білоусівка було пошкоджено флагштоки, встановлені на місцях поховання захисників України", - ідеться у повідомленні.

Це повідомлення, як вказано, зареєстроване в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Для з’ясування всіх обставин на місце негайно виїхали співробітники поліції. 

"Наразі перевірка триває", - сказано у повідомленні.

У Чернівцях троє чоловіків викрали прапор УПА з флагштока - поліція30.07.24, 12:00 • 21472 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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