На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

Киевскую область с рабочим визитом посетили Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Гаслер, которая сейчас председательствует в Комитете Министров Совета Европы. Об этом сообщает Киевская ОВА, пишет УНН.

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Отмечается, что знакомила делегацию с ситуацией в регионе заместитель председателя Киевской ОГА Леся Карнаух.

Иностранные гости побывали в Буче, которую почти 2 года назад освободили от российской оккупации украинские защитники, - говорится в сообщении.

Делегации продемонстрировали последствия боевых действий, которым подвергся город, и рассказали о вопиющих нарушениях прав человека, преступлениях и зверствах российских военных. Возле Церкви Святого Апостола Андрея Первозванного они почтили память погибших.

Также стороны обсудили возможность развития регионального сотрудничества между Киевской областью и регионами из стран-членов Европейского Союза.

Встреча состоялась в рамках работы Регионального офиса международного сотрудничества.

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