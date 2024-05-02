На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

В Киевской области благодаря помощи международных партнеров уже установили почти 15 тыс. окон в поврежденных россиянами объектах. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, летом прошлого года на Киевщине стартовал масштабный проект по установке окон на объектах, поврежденных в результате полномасштабного вторжения россиян. Замена окон происходит в рамках оконной программы, созданной американской организацией Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

Во время первой встречи с основателем некоммерческой организации GEM (Global Empowerment Mission) Майклом Каппони договаривались, что общая сумма помощи составит 1 млн. долл. США. Именно на такую сумму Фонд обещал установить окна. На сегодня она почти втрое превышает договоренности - 2,8 млн долл. США - рассказал Кравченко.

Председатель ОВА отметил, что прежде всего, закрываются потребности людей, чтобы жители Киевщины могли проживать в своих собственных домах или вернуться, кто до сих пор не имел возможности это сделать. В работе фонда также и социальные объекты.

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Кравченко также отметил, что из-за атак россиян на мирные города и села Киевщины, есть потребность в оперативном восстановлении всех поврежденных объектов. По его словам, GEM после каждой такой атаки сразу приобщается к замене окон в случае необходимости.

В целом установлено уже 14,9 тыс. оконных конструкций. Фонд GEM частично восстановил почти 1123 объекта в Ирпене, Гостомеле, Вишневом, Софиевской Борщаговке, Гатном, ряде сел Вышгородского, Белоцерковского, Бучанского района и т.д - рассказал Кравченко.

В ближайшее время будут установлены еще 997 конструкций. В частности, на объектах в Белоцерковском, Вышгородском, Бучанском районах.

Помощь благотворителей и международных партнеров позволяет экономить колоссальные средства областного бюджета и громад. И мы можем направлять финансы на не менее важные первоочередные задачи по восстановлению - добавил Кравченко.

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