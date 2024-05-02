На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  11844 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  36094 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  64728 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  104784 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125008 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124248 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118928 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114976 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101816 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103980 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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29 апреля 2024, 11:08  •  267470 просмотра

На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

Почти 15 000 окон было установлено в поврежденных в результате российских обстрелов объектах в Киевской области с помощью международных партнеров, в частности Global Empowerment Mission и The Howard G. Buffett Foundation, которые оказали помощь на сумму 2,8 миллиона долларов США.

Общество •   •  6305 просмотра
На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

Национальный музей архитектуры и быта восстановил 100-летнюю ветряную мельницу из оккупированного села Александровка на Херсонщине при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громада".

Общество •   •  5260 просмотра
В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

В Украине в результате российской агрессии пострадали 1987 учреждений культуры, 324 из них были полностью разрушены.

Война •   •  6007 просмотра
российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Более 80 стран поддержали украинскую формулу мира, а первый мирный саммит состоится в Швейцарии 15-16 июня, чтобы объединить международное сообщество вокруг справедливого мира для Украины.

Война •   •  7828 просмотра
Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

Макрон призывает к созданию новых рамок европейской безопасности после окончания войны в Украине. По его словми, на следующий день после окончания войны Европа должна быть за столом переговоров и обсуждать гарантии безопасности.

Война •   •  7423 просмотра
Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

48 человек погибли в результате обрушения шоссе на юго-востоке Китая из-за сильных дождей, еще три человека неопознаны и 30 получили ранения.

Новости Мира •   •  7207 просмотра
Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Германия и Украина совместно проведут в Берлине 11-12 июня 2024 года Конференцию по восстановлению Украины (URC2024), направленную на консолидацию международной поддержки восстановления, реконструкции, реформирования и модернизации Украины.

Экономика •   •  9254 просмотра
В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Ирландское правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения выплат для украинских беженцев на фоне напряженности внутри коалиции по этому вопросу.

Общество •   •  8185 просмотра
Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Сумская область остается наиболее активным районом, где враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы.

Война •   •  8407 просмотра
Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.

Война •   •  8238 просмотра
В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое