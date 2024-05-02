На Київщині за допомогою міжнародних партнерів встановили майже 15 тисяч вікон, пошкоджених через обстріли рф
Київ • УНН
Майже 15 000 вікон було встановлено у пошкоджених внаслідок російських обстрілів об'єктах у Київській області за допомогою міжнародних партнерів, зокрема Global Empowerment Mission та The Howard G. Buffett Foundation, які надали допомогу на суму 2,8 мільйона доларів США.
В Київській області завдяки допомозі міжнародних партнерів вже встановили майже 15 тис. вікон у пошкоджених росіянами об’єктах. Про це розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За словами Кравченка, влітку минулого року на Київщині стартував масштабний проєкт із встановлення вікон на об’єктах, пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).
Під час першої зустрічі із засновником некомерційної організації GEM (Global Empowerment Mission) Майклом Каппоні домовлялися, що загальна сума допомоги становитиме 1 млн. дол. США. Саме на таку суму Фонд обіцяв встановити вікон. На сьогодні вона майже втричі перевищує домовленості – 2,8 млн дол. США
Голова ОВА зазначив, що насамперед, закриваються потреби людей, щоб жителі Київщини могли проживати у своїх власних оселях або повернутися, хто до цього часу не мав змоги це зробити. В роботі фонду також і соціальні об’єкти.
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Кравченко також наголосив, що через атаки росіян на мирні міста та села Київщини, є потреба у оперативному відновленні всіх пошкоджених об’єктів. За його словами, GEM після кожної такої атаки одразу долучається до заміни вікон в разі потреби.
Загалом встановлено вже 14,9 тис. віконних конструкцій. Фонд GEM частково відновив майже 1123 об’єкти у Ірпені, Гостомелі, Вишневому, Софіївській Борщагівці, Гатному, низці сіл Вишгородського, Білоцерківського, Бучанського району тощо
Найближчим часом будуть встановлені ще 997 конструкцій. Зокрема, на об’єктах у Білоцерківському, Вишгородському, Бучанському районах.
Допомога благодійників та міжнародних партнерів дозволяє економити колосальні кошти обласного бюджету та громад. І ми маємо змогу направляти фінанси на не менш важливі першочергові завдання із відновлення
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