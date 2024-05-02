На Київщині за допомогою міжнародних партнерів встановили майже 15 тисяч вікон, пошкоджених через обстріли рф

ukenru
19:41 • 19415 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 68013 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 98873 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 103368 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 210947 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 150057 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141752 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130991 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121209 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112679 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
65 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 140120 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 113820 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 119349 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 125962 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 101325 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 210963 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 372637 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 433187 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 442206 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 352140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 98893 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 119349 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 113820 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 95072 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105687 перегляди
Актуальне
На Київщині за допомогою міжнародних партнерів встановили майже 15 тисяч вікон, пошкоджених через обстріли рф

На Київщині за допомогою міжнародних партнерів встановили майже 15 тисяч вікон, пошкоджених через обстріли рф

Київ • УНН

 • 17321 перегляди

Майже 15 000 вікон було встановлено у пошкоджених внаслідок російських обстрілів об'єктах у Київській області за допомогою міжнародних партнерів, зокрема Global Empowerment Mission та The Howard G. Buffett Foundation, які надали допомогу на суму 2,8 мільйона доларів США.

В Київській області завдяки допомозі міжнародних партнерів вже встановили майже 15 тис. вікон у пошкоджених росіянами об’єктах. Про це розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Деталі

За словами Кравченка, влітку минулого року на Київщині стартував масштабний проєкт із встановлення вікон на об’єктах, пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

Під час першої зустрічі із засновником некомерційної організації GEM (Global Empowerment Mission) Майклом Каппоні домовлялися, що загальна сума допомоги становитиме 1 млн. дол. США. Саме на таку суму Фонд обіцяв встановити вікон. На сьогодні вона майже втричі перевищує домовленості – 2,8 млн дол. США

- розповів Кравченко. 

Голова ОВА зазначив, що насамперед, закриваються потреби людей, щоб жителі Київщини могли проживати у своїх власних оселях або повернутися, хто до цього часу не мав змоги це зробити. В роботі фонду також і соціальні об’єкти.   

Голова Київської ОВА Кравченко: українським військовим передали нову партію FPV-дронів28.04.24, 13:42 • 22311 переглядiв

Кравченко також наголосив, що через атаки росіян на мирні міста та села Київщини, є потреба у оперативному відновленні всіх пошкоджених об’єктів. За його словами, GEM після кожної такої атаки одразу долучається до заміни вікон в разі потреби.

Загалом встановлено вже 14,9 тис. віконних конструкцій. Фонд GEM частково відновив майже 1123 об’єкти у Ірпені, Гостомелі, Вишневому, Софіївській Борщагівці, Гатному, низці сіл Вишгородського, Білоцерківського, Бучанського району тощо

  - розповів Кравченко.  

Найближчим часом будуть встановлені ще 997 конструкцій. Зокрема, на об’єктах у Білоцерківському, Вишгородському, Бучанському районах.

Допомога благодійників та міжнародних партнерів дозволяє економити колосальні кошти обласного бюджету та громад. І ми маємо змогу направляти фінанси на не менш важливі першочергові завдання із відновлення

- додав Кравченко.

Комендантська година на Великдень: начальник КОВА розповів, чи скасують обмеження 25.04.24, 12:20 • 22033 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50