В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

В Киевской области на днях мужчина угрожал взорвать многоэтажку в Белой Церкви, полицейские сообщили ему о подозрении, проинформировали в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"На днях в полночь в полицию от подразделений ГСЧС поступило сообщение, что к ним позвонил 44-летний белоцерковец с угрозами осуществить взрыв в многоэтажке", - сообщили в полиции в Telegram.

Также в полицию, как указано, обратилась жена фигуранта, "которой злоумышленник в телефонном разговоре сообщил о своих опасных намерениях".

По приезду полицейские, как сообщается, совместно со спасателями эвакуировали около 150 жителей дома.

"Злоумышленник, который закрылся в своей квартире, продолжал угрожать взорвать дом", - указали в полиции.

Правоохранители, как указано, таки задержали фигуранта в его квартире. По сообщению, уровень алкоголя у мужчины достигал 1,35 промилле.

После обследования жилого дома никаких взрывных устройств, веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружили.

Следователи сообщили задержанному о подозрении за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 УКУ). Фигуранту грозит до 6 лет заключения.

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