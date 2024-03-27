На Киевщине из-за пожара в доме погибла мать с 7-летним сыном из-за пожара в доме

В селе Гоголев Киевской области в результате пожара в жилом доме погибла мать и ее 7-летний сын. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Как сообщается, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Гоголев поступило 27 марта, около трех часов ночи.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в одной из комнат тела двух людей: 40-летней женщины и ее малолетнего сына.

Другие члены семьи, а именно 13-летняя девочка и 18-летний парень госпитализированы в Броварскую больницу.

Предварительной причиной возгорания помещения стало короткое замыкание электропроводки вследствие ее неисправности, добавили в полиции.

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