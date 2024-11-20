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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине из-за падения обломков БПЛА повреждены садик и школа

На Киевщине из-за падения обломков БПЛА повреждены садик и школа

Киев  •  УНН

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Во время 11-часовой воздушной тревоги на Киевщине силы ПВО сбили вражеские БПЛА. Обломки повредили детсад, школу, админздания и магазины, пострадавших нет.

Враг не прекращает ночные атаки дронами на Киевщину. Воздушная тревога в области продолжалась более 11 часов. Обошлось без травмированных, впрочем обломки сбитых беспилотников в одном из населенных пунктов повредили детский сад, школу, административные здания и магазины. Об этом в среду сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, сейчас в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственная техника. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли.

«Совместно с местными властями работаем над оперативным восстановлением поврежденных объектов. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки», - добавил Кравченко.

Бытовой пожар: в КГВА опровергли информацию о падении обломков дронов в Киеве20 нояб. 2024, 07:12 • 8943 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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