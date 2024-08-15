На Херсонское или на Курское направление? В оккупированном Крыму зафиксировано перемещение российской военной техники
Киев • УНН
Из оккупированного Севастополя регулярно выезжают небольшие колонны военных автомобилей. Технику, вероятно, перебрасывают на Херсонское или Курское направление.
В оккупированном Крыму зафиксировали переброску российской военной техники из Севастополя, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
"Наши подписчики сообщают, что на выезд из города регулярно идут небольшие колонны автомобилей из 3-8 машин различного назначения. Среди них как боевая техника, так и грузовая", - говорится в сообщении.
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"Крымский ветер" отмечает, что технику возможно перебрасывают на Херсонское направление, а возможно и на Курское.
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