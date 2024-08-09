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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине разминирована почти половина освобожденных территорий - Прокудин

На Херсонщине разминирована почти половина освобожденных территорий - Прокудин

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 09:58  •  1357 просмотра

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В Херсонской области разминировано более 335 тысяч гектаров деоккупированных земель. По словам главы ОГА, при сохранении темпов правобережье области будет полностью очищено от взрывчатки до конца 2025 года.

В Херсонской области уже удалось разминировали почти половину деоккупированных территорий. С такими темпами правобережье области удастся полностью очистить от российской взрывчатки до конца 2025 года. Об этом председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в пятницу, в эфире телемарафона пишет УНН.

Детали

Только с начала года очищено от российской взрывчатки почти 170 тысяч гектаров территорий. Для понимания, примерно с только из было обследовано с момента деоккупации до конца 2023 года. То есть в целом уже разминирована почти половина освобожденных территорий. И это более 335 тысяч гектаров

-заявил Прокудин.

По его словам, в большинстве случаев речь идет о разминировании полей, на которых могут работать украинские фермеры.

Как отметил Прокудин, только на обследованных территориях обнаружено и уничтожено более 193 тысяч мин, снарядов и растяжек.

Он также рассказал, что недавно автопарк херсонских ГНС пополнился еще двумя машинами дистанционного разминирования.

"С такими темпами правобережье (Херсонщины-ред.) удастся полностью очистить от российской взрывчатки до конца 2025 года", - заявил Прокудин.

Херсонщина: уночі збито два "шахеди", росіяни поцілили в інфраструктуру, 6 поранених9 августа 2024, 05:37 • 28030 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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