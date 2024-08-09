На Херсонщине разминирована почти половина освобожденных территорий - Прокудин

В Херсонской области уже удалось разминировали почти половину деоккупированных территорий. С такими темпами правобережье области удастся полностью очистить от российской взрывчатки до конца 2025 года. Об этом председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в пятницу, в эфире телемарафона пишет УНН.

Детали

Только с начала года очищено от российской взрывчатки почти 170 тысяч гектаров территорий. Для понимания, примерно с только из было обследовано с момента деоккупации до конца 2023 года. То есть в целом уже разминирована почти половина освобожденных территорий. И это более 335 тысяч гектаров -заявил Прокудин.

По его словам, в большинстве случаев речь идет о разминировании полей, на которых могут работать украинские фермеры.

Как отметил Прокудин, только на обследованных территориях обнаружено и уничтожено более 193 тысяч мин, снарядов и растяжек.

Он также рассказал, что недавно автопарк херсонских ГНС пополнился еще двумя машинами дистанционного разминирования.

"С такими темпами правобережье (Херсонщины-ред.) удастся полностью очистить от российской взрывчатки до конца 2025 года", - заявил Прокудин.

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