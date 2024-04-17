На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

Решением Херсонского и Одесского судов прекращено нецелевое использование земли учебных заведений, площадью более 190 га и стоимостью 41 млн грн, на территориях Новоалександровской и Высокопольской общин Херсонской области, - ответчики добровольно устранили нарушения, передает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

При вмешательстве прокуратуры прекращено нецелевое использование земельных участков площадью более 190 га стоимостью 41 млн грн. - говорится в сообщении.

Ранее прокурорами было установлено, что на территориях двух общин Херсонщины, земли учебных заведений использовались не по образовательному назначению, а в коммерческих целях.

На территориях Новоалександровской и Высокопольской общин пользовались земельными участками в нарушение требований законодательства. Прокурорами установлено, что под видом заключения договоров о совместной деятельности для прохождения производственного обучения и производственной практики, земли учебных заведений фактически использовались в коммерческих целях, а не по образовательному назначению - информирует Херсонская областная прокуратура.

Впрочем, в ходе рассмотрения дела ответчиками самостоятельно приняты меры к прекращению нарушений - прекращено действие спорных договоров и возвращены земельные участки. Также объявлено, что постановлениями хозяйственного суда Одесской области и Великоалександровского районного суда Херсонской области закрыто производство по искам Бериславской окружной прокуратуры в связи с добровольным устранением ответчиками нарушений, которые стали основанием для обращения в суд.

Напомним,

В Черновицкой области разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, которая нанесла государству 290 млн грн убытков, с участием преступной организации, которая незаконно импортировала товары из Турции путем ложного декларирования грузовиков как пустых или маскировки товаров с заниженной таможенной стоимостью.