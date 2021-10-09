На Херсонщине зафиксировали 567 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На Херсонщине за 9 октября зафиксировано 567 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1466 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1343 ПЦР-исследования, 190 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 478 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 567 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 379 женщин и 188 мужчин. Среди них 51 ребенок и 5 медицинских работников. ”, - говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “508 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 59 человек”.
Добавляется, что за сутки умерли 13 человек, когда выздоровели 84 человека.
“Поэтому сейчас в области 46 150 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них
−38587 человек побороли недугов;
−6664 человека инфицированы COVID-19;
−1466 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
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Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2529913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 331 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.