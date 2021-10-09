На Херсонщині зафіксували 567 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Херсонщині за 9 жовтня зафіксовано 567 нових випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 466 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1343 ПЛР-дослідження, 190 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 478 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 567 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 379 жінок та 188 чоловіків. Серед них 51 дитина та 5 медичних працівників.”, — йдеться у повідомленні.
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “508 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 59 осіб”.
Додається, що за добу померли 13 осіб, коли одужало 84 людини.
“Тож наразі в області 46 150 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
—38 587 людей побороли недуг;
—6 664 людини інфіковані COVID-19;
—1 466 людей померли”, — резюмували в ОДА.
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Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 529 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 331 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.