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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха

Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности амбулатории, почты и СТО, а также российские войска снова обстреляли базу отдыха в области.

Война •   •  2033 просмотра
На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха

На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые

В Днепропетровской области ночью были сбиты 3 беспилотника "шахед", в то время как российский обстрел Никополя ранил двух женщин и нанес ущерб жилым кварталам.

Война •   •  3494 просмотра
На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые

Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт

Правительство, как ожидается, пересмотрит формулу расчета лимитов на электроэнергию, принимая во внимание соотношение между объектами критической инфраструктуры и бытовыми потребителями в каждом регионе, с целью установления более справедливых графиков ограничения электроэнергии в регионах, в ближайшие недели.

Экономика •   •  3663 просмотра
Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт

россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех

6 июня российские оккупанты убили одного жителя Часового Яра Донецкой области и ранили еще четырех человек.

Война •   •  4689 просмотра
россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех

Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.

Новости Мира •   •  4022 просмотра
Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе

В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 11 вражеских объектов в ходе массированной атаки в Хмельницкой области, о жертвах и материальном ущербе не сообщалось.

Война •   •  4481 просмотра
В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

Парадокс ситуации заключается в том, что для "Украинской молочной компании" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области.

Общество •   •  29761 просмотра
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго

В результате ночного обстрела российских войск объекты энергетики не пострадали, но враг не оставляет надежды на обстрел гражданской энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.

Война •   •  7454 просмотра
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго

В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых

За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, гипермаркет, гаражи и автомобили, 4 человека получили ранения, а 3 беспилотника были сбиты силами ПВО.

Война •   •  9385 просмотра
В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых

На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики

В большинстве регионов без осадков, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/сек, при температуре от 12° до 31° в зависимости от региона.

Общество •   •  9349 просмотра
На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики