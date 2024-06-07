На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха

Харьковская область ночью подверглась вражеской дроновой атаке, есть повреждения, в том числе амбулатории, почты и СТО, также российские войска за прошедшие сутки снова атаковали базу отдыха в регионе, били с С-300 и КАБами, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Сингубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, ситуация на утро следующая:

02:06, село Лизогубовка, Харьковской район. В результате попадания БПЛА "Шахед" в землю повреждены крыша дома, остекление окон, две хозяйственные постройки.

00:40, город Чугуев. В результате попадания БПЛА в землю повреждены автомобиль, забор, водопроводная труба, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулатория, магазин, отделение Укрпочты, помещение СТО.

00:30, поселок Малиновка, Чугуевский район. Обстрел БПЛА и с-300 территории базы отдыха. Повреждены дома и имущество.

15:50, село Белый Колодец, Чугуевский район. Обстрел КАБ на открытой территории, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

11:20, село Томаховка, Чугуевский район. Вражеский обстрел КАБ населенного пункта, в результате которого разрушены здания частного хозяйства.

По его словам, накануне в 11:00 в селе Новая Гнилица из-за наезда трактором на мину-"лепесток" водитель получил ранения и был доставлен в медучреждение. В 08:50 6 июня в Изюме на территории городского кладбища во время копания ямы для захоронения мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, госпитализирован.

"На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытается вытеснить наши подразделения, нанося интенсивное огневое воздействие. Ситуация контролируемая. На Купянском направлении российские оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к нашим позициям в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника отбиты Силами обороны", - сообщил Синегубов.

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