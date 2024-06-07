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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
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На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха
На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые
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Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе
В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго
В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых
На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики
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На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
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Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
На Харьковскую область враг ночью совершил дроновую атаку, снова целил по базе отдыха
Харьковскую область ночью атаковали вражеские беспилотники, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности амбулатории, почты и СТО, а также российские войска снова обстреляли базу отдыха в области.
На Днепропетровщине ночью уничтожили 3 "шахеды", из-за обстрела рф Никополя есть раненые
В Днепропетровской области ночью были сбиты 3 беспилотника "шахед", в то время как российский обстрел Никополя ранил двух женщин и нанес ущерб жилым кварталам.
Правительство пересмотрит расчет лимитов на электроэнергию - эксперт
Правительство, как ожидается, пересмотрит формулу расчета лимитов на электроэнергию, принимая во внимание соотношение между объектами критической инфраструктуры и бытовыми потребителями в каждом регионе, с целью установления более справедливых графиков ограничения электроэнергии в регионах, в ближайшие недели.
россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили четырех
6 июня российские оккупанты убили одного жителя Часового Яра Донецкой области и ранили еще четырех человек.
Нетаньяху выступит в Конгрессе США 24 июля: расскажет "правду" о войне в Газе
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.
В Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей, данных о жертвах или повреждениях нет
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 11 вражеских объектов в ходе массированной атаки в Хмельницкой области, о жертвах и материальном ущербе не сообщалось.
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Парадокс ситуации заключается в том, что для "Украинской молочной компании" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области.
Пораженных объектов энергетики в результате ночной атаки рф нет - Минэнерго
В результате ночного обстрела российских войск объекты энергетики не пострадали, но враг не оставляет надежды на обстрел гражданской энергетической инфраструктуры с целью полного обесточивания.
В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых
За минувшие сутки несколько населенных пунктов в Херсонской области, включая город Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, в результате чего были повреждены жилые здания, гипермаркет, гаражи и автомобили, 4 человека получили ранения, а 3 беспилотника были сбиты силами ПВО.
На части Украины сегодня грозовые дожди, местами град и шквалы и до 31° тепла - синоптики
В большинстве регионов без осадков, но днем в западных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/сек, при температуре от 12° до 31° в зависимости от региона.