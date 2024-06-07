На Харківщину ворог уночі здійснив дронову атаку, знову цілив по базі відпочинку
Київ • УНН
Харківщину вночі атакували ворожі безпілотники, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема амбулаторії, пошти та СТО, а також російські війська знову обстріляли базу відпочинку в області.
Харківська область уночі зазнала ворожої дронової атаки, є пошкодження, у тому числі амбулаторії, пошти та СТО, також російські війська минулої доби знову атакували базу відпочинку у регіоні, били з С-300 та КАБами, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Сингубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ситуація на ранок наступна:
- 02:06, село Лизогубівка, Харківській район. Внаслідок потрапляння БПЛА "Шахед" у землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди.
- 00:40, місто Чугуїв. Внаслідок потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО.
- 00:30, селище Малинівка, Чугуївський район. Обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно.
- 15:50, село Білий Колодязь, Чугуївський район. Обстріл КАБ на відкритій території, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
- 11:20, село Томахівка, Чугуївський район. Ворожий обстріл КАБ населеного пункту, внаслідок якого зруйновані будівлі приватного господарства.
З його слів, напередодні об 11:00 у селі Нова Гнилиця через наїзд трактором на міну-"пелюстку" водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу. О 08:50 6 червня в Ізюмі на території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, госпіталізований.
"На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони", - повідомив Синєгубов.
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