На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

В Харьковской области сегодня зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах. В первом случае пострадала только техника, во втором получил ранения мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Отмечается, что в первом случае на взрывоопасном предмете подорвался грузовик. Происшествие случилось в поле вблизи с. Ивановка Чугуевского района. В результате взрыва водитель не пострадал, однако техника получила значительные повреждения.

Второй случай произошел на территории садового общества в с. Борщева Харьковского района 67-летний мужчина травмировался, наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток". В результате взрыва он получил мино-взрывную травму левой ноги. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Напомним

16 февраля двое гражданских погибли и один получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине в Харьковской области в Изюмском районе.

