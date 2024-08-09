В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  109612 просмотра
Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

  •  107872 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  105454 просмотра
В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

  •  52346 просмотра
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  97073 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  27762 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  40474 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  127947 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  130132 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  149632 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  22866 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  113343 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  101655 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  142691 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  114416 просмотра
Актуальное
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 06:14  •  17823 просмотра

Read in English

Ночью и утром 9 августа российские войска атаковали четыре района Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В Харьковской области российские войска ночью и утром атаковали четыре района, ранили 5 человек, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами такова:

  • 9 августа, 06:20, Харьковский район, село Слобожанское. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина. 
  • 02:30, Богодуховский район, поселок Золочев. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные и многоквартирные дома, газовые сети.
  • 00:25, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела ранен 44-летний мужчина. 
  • 00:15 Изюмский район, поселок Боровая. В результате обстрела разрушен один частный дом, повреждены 3 частных дома и один двухэтажный многоквартирный дом. 
  • 8 августа, 23:03, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел дом. Пострадали 57-летняя женщина, 45-летний мужчина, 44-летний мужчина. 
  • 23:03, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела горел 2-этажный магазин. 
  • 23:00, Купянский район, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горела крыша частного дома. 
  • 13:05, Изюмский район, село Пески-Радкивские. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 2 га.

Ракетний удар по центру Харкова 6 серпня: кількість постраждалих зросла до 138 августа 2024, 15:27 • 22548 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
izyumИзюм
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  542 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  12077 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  104783 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  100318 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  101679 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  79264 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  60832 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  52470 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  45451 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  50995 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Популярные

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  97073 просмотра
В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

  •  52346 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  105454 просмотра
Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

  •  107872 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  109612 просмотра

Публикации

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  27762 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  40474 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  127947 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  130132 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  149632 просмотра

Война

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

  •  0 просмотра
Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  433 просмотра
Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  11863 просмотра
Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

  •  18623 просмотра
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

  •  22710 просмотра

политика

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  438 просмотра
Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  433 просмотра
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Эксклюзив

  •  11991 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  109600 просмотра
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  104004 просмотра

Война

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

В липецкой области рф после массированной ночной атаки БПЛА отменили все развлекательные мероприятия

  •  0 просмотра
Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  433 просмотра
Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  11863 просмотра
Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

  •  18623 просмотра
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

  •  22710 просмотра

политика

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  438 просмотра
Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком

  •  433 просмотра
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Эксклюзив

  •  11991 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  109600 просмотра
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  104004 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  121317 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  124465 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  137251 просмотра

Экономика

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  438 просмотра
Курс валют на 9 августа: гривна незначительно ослабела

Курс валют на 9 августа: гривна незначительно ослабела

  •  9430 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  40416 просмотра
Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

  •  101520 просмотра
Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за ситуации в Курске

Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за ситуации в Курске

  •  37330 просмотра

Киев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  40416 просмотра
В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

  •  14995 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  105445 просмотра
В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября

В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября

  •  31251 просмотра
В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

  •  28475 просмотра