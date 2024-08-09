В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших
Киев • УНН
Ночью и утром 9 августа российские войска атаковали четыре района Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 5 человек, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Харьковской области российские войска ночью и утром атаковали четыре района, ранили 5 человек, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами такова:
- 9 августа, 06:20, Харьковский район, село Слобожанское. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина.
- 02:30, Богодуховский район, поселок Золочев. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные и многоквартирные дома, газовые сети.
- 00:25, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела ранен 44-летний мужчина.
- 00:15 Изюмский район, поселок Боровая. В результате обстрела разрушен один частный дом, повреждены 3 частных дома и один двухэтажный многоквартирный дом.
- 8 августа, 23:03, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел дом. Пострадали 57-летняя женщина, 45-летний мужчина, 44-летний мужчина.
- 23:03, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела горел 2-этажный магазин.
- 23:00, Купянский район, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горела крыша частного дома.
- 13:05, Изюмский район, село Пески-Радкивские. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 2 га.
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