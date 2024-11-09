На Харьковщине у россиян есть дефицит техники - спикер ОТГ "Харьков"
Киев • УНН
российские войска накапливают боекомплект и технику на Харьковщине, но не используют ее из-за дефицита. Противник осуществляет пехотные штурмы и пытается пополнить потери живой силой.
российские оккупанты накапливают боекомплект, сосредотачивают технику в определенных районах Харьковщины, но ее не использует, ведь у них ее мало, есть дефицит техники. Об этом сообщил представитель ОТГ «Харьков» Евгений Романов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На вопрос, фиксируется ли накопление сил противника, Романов ответил: «Да, мы наблюдаем, что противник пытается заводить людей для пополнения тех потерь, которые он понес. Также он накапливает боекомплект, сосредотачивает технику в определенных районах, но ее не использует, использует пехотные штурмы. Технику он бережет в отличие от людей. У него мало техники».
По его словам, украинские Силы обороны истребили огромное количество боевых бронированных машин россиян.
У него (противника - ред.) есть дефицит этой техники
Также он сообщил о ситуации в районе Волчанска.
«Враг не прекращает штурмовать позицию украинских войск в районе Волчанска. При поддержке ударов авиации враг пытался 5 раз штурмовать позиции украинских военных, но все эти попытки были тщетными», - сказал Романов.
Дополнение
Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщал, что на Купянщине ситуация сложная, россияне давят всеми возможными средствами. Оккупанты до 1 ноября не смогли реализовать задачу по оккупации левобережной Купянщины, поэтому сейчас рф бросает все новые и новые силы для того, чтобы реализовать эту задачу.
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