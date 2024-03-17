На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков

У Харківській області артилерійським і мінометним ударами врага підверглися близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Лук'янці, Берестове та ін. Авіаудари враг наносил по н.п. Старица, Липцы. Про це завершило голова ОВА Олег Синегубов, передає УНН .

Деталі

В 16:14 в с. Липцы, Харківського району в результаті вражеського авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено навчальний заклад і приватний будинок. Без постраждалих.

В 20:35 в с. Долгенькое Купянского района обстрел территории. Без постраждалих.

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