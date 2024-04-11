В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми, Харькова не касается - ОВА

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы, что коснется 182 детей, Харькова решение не касается, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет только о близких к границе с рф населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка. Города Харькова это решение не касается - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.

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