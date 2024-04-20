На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  134218 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  123103 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  109931 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  82567 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100837 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206383 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236652 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232892 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176490 просмотра

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На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов

15 объектов было повреждено в Харькове. Также под обстрел 20 апреля попали частные дома в селах Малые Проходы и Барановка Харьковской области.

Война •   •  1103 просмотра
На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов

Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет

Президент Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они демонстрируют двойные стандарты, помогая Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники, но не предоставляя такого же уровня поддержки Украине против российских воздушных атак.

политика •   •  3279 просмотра
Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет

В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность

Правительство одобрило передачу "Межигорья" в государственную собственность, а все доходы от его функционирования как парка-памятника садово-паркового искусства будут направляться в государственный бюджет и ВСУ, начиная с официального открытия в мае 2024 года.

политика •   •  4382 просмотра
В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность

В больнице рассказали о состоянии полицейского, раненого во время стрельбы в Винницкой области

Во время обстрела военнослужащими в Винницкой области был ранен сотрудник милиции, который сейчас находится в Бершадской районной больнице в состоянии средней тяжести с незначительными ранениями.

Криминал и ЧП •   •  6462 просмотра
В больнице рассказали о состоянии полицейского, раненого во время стрельбы в Винницкой области

Страны-союзники могут помогать Украине сбивать ракеты рф - Зеленский

Зеленский считает, что страны-союзники могут помочь Украине сбивать российские ракеты, развернув свои военно-воздушные силы в соседних странах и сбивая оттуда ракеты, направленные на Украину, как это было сделано для защиты Израиля.

Война •   •  9391 просмотра
Страны-союзники могут помогать Украине сбивать ракеты рф - Зеленский

В Мариуполе оккупанты без торгов передали 15 земельных участков под застройку

В оккупированном Мариуполе российские захватчики без торгов передали 15 земельных участков под строительство многоэтажных домов в ипотеку, что вызвало возмущение жителей, которые остаются без жилья и прав.

Общество •   •  11360 просмотра
В Мариуполе оккупанты без торгов передали 15 земельных участков под застройку

Для Украины важно участие Бразилии в саммите мира - Зеленский - для Украины важно участие Бразилии в саммите мира

Украина заинтересована в том, чтобы президент Бразилии Лула да Силва принял активное участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, поскольку его присутствие свидетельствовало бы о желании справедливого мира для Украины.

политика •   •  13347 просмотра
Для Украины важно участие Бразилии в саммите мира - Зеленский - для Украины важно участие Бразилии в саммите мира

В столице и Киевской области в следующие сутки ожидается значительный дождь и ветер

В ближайшие сутки в Киеве и Киевской области ожидаются значительные дожди и порывы ветра до 15-18 м/с. Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о желтом уровне опасности.

Общество •   •  12603 просмотра
В столице и Киевской области в следующие сутки ожидается значительный дождь и ветер

Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно

Президент Зеленский считает, что путин очень боится Украины, потому что он неуверенный в себе человек, поскольку уверенные лидеры с мощными армиями и ядерным оружием не угрожают миру.

Война •   •  16977 просмотра
Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно

В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области

Вооруженные силы Украины подтверждают, что их военнослужащие являются подозреваемыми в убийстве полицейского в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  14996 просмотра
В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области