На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов

О ситуации по обстрелам Харьковщины днем 20 апреля, а именно о повреждении домов в населенных пунктах Малые Проходы, Барановка, а также разрушения и повреждения гаражей в Харькове сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Согласно информации, обнародованной в Telegram-канале Синегубова, 20 апреля днем ситуация в Харьковской области следующая:

12:00 с. Малые Проходы, Харьковский район: повреждены частный дом и легковой автомобиль.

13:55 с. Барановка, Богодуховский район: под обстрел попали 2 частных дома.

14:20 м. Харьков, Индустриальный район города: в результате обстрела разрушен гараж и повреждены еще 14.

Сообщается, что информация о пострадавших в результате обстрелов не поступала.

Напомним,

УНН сообщал, что российские войска наносили удары по Харькову, днем 20 апреля.

Российские оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 33 взрыва и обстреляв 5 общин, ранив 4 мирных жителей Белополья.

19 апреля в результате вражеских обстрелов россияне ранили 4 жителей Донецкой области в Красногоровке, Украинске, Новоайдаре и Дружковке.