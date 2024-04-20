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На Харьковщине под обстрел попали частные дома в области, также повреждены 15 сооружений в городе Харькове - Синегубов
15 объектов было повреждено в Харькове. Также под обстрел 20 апреля попали частные дома в селах Малые Проходы и Барановка Харьковской области.
Зеленский назвал двойными стандартами сбивание союзниками иранских ракет
Президент Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они демонстрируют двойные стандарты, помогая Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники, но не предоставляя такого же уровня поддержки Украине против российских воздушных атак.
В правительстве приняли решение о 100% возвращении "Межигорья" в государственную собственность
Правительство одобрило передачу "Межигорья" в государственную собственность, а все доходы от его функционирования как парка-памятника садово-паркового искусства будут направляться в государственный бюджет и ВСУ, начиная с официального открытия в мае 2024 года.
В больнице рассказали о состоянии полицейского, раненого во время стрельбы в Винницкой области
Во время обстрела военнослужащими в Винницкой области был ранен сотрудник милиции, который сейчас находится в Бершадской районной больнице в состоянии средней тяжести с незначительными ранениями.
Страны-союзники могут помогать Украине сбивать ракеты рф - Зеленский
Зеленский считает, что страны-союзники могут помочь Украине сбивать российские ракеты, развернув свои военно-воздушные силы в соседних странах и сбивая оттуда ракеты, направленные на Украину, как это было сделано для защиты Израиля.
В Мариуполе оккупанты без торгов передали 15 земельных участков под застройку
В оккупированном Мариуполе российские захватчики без торгов передали 15 земельных участков под строительство многоэтажных домов в ипотеку, что вызвало возмущение жителей, которые остаются без жилья и прав.
Для Украины важно участие Бразилии в саммите мира - Зеленский - для Украины важно участие Бразилии в саммите мира
Украина заинтересована в том, чтобы президент Бразилии Лула да Силва принял активное участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне, поскольку его присутствие свидетельствовало бы о желании справедливого мира для Украины.
В столице и Киевской области в следующие сутки ожидается значительный дождь и ветер
В ближайшие сутки в Киеве и Киевской области ожидаются значительные дожди и порывы ветра до 15-18 м/с. Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о желтом уровне опасности.
Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно
Президент Зеленский считает, что путин очень боится Украины, потому что он неуверенный в себе человек, поскольку уверенные лидеры с мощными армиями и ядерным оружием не угрожают миру.
В ВСУ подтвердили, что военнослужащие одной из воинских частей являются подозреваемыми в убийстве в Винницкой области
Вооруженные силы Украины подтверждают, что их военнослужащие являются подозреваемыми в убийстве полицейского в Винницкой области.