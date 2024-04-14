На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара

В течение воскресенья, 14 апреля, россияне наносили массированные артиллерийские и минометные удары по прифронтовым населенным пунктам Купянщины на Харьковщине. Как следствие - произошло два пожара в лесных массивах на окраине сел Куриловка и Подолы Купянского района. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, площадь возгорания в с. Куриловка составляла около 0,5 га, а в с. Подолы - около 200 кв.м.

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на большую площадь, а также рядом расположенные жилые здания.

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