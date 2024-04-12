В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар электропоезда

В Черкасской области в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной общины во время движения загорелся электропоезд, пожар потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вчера в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной общины во время движения электротяга возник пожар в высоковольтной камере локомотива, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что спасатели ликвидировали возгорание, причина возникновения которого устанавливается. Пострадавших нет.

Напомним

В результате короткого замыкания электросети в счетчике произошел пожар в девятиэтажном доме в Николаеве. Спасатели эвакуировали 40 человек, среди них - один ребенок.