В Харьковской области лесные пожары охватили более 4,3 тыс. га

7 лесных пожаров продолжается в Харьковской области на площади более 4300 гектаров, сообщили в понедельник в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

"Всего в настоящее время на территории Харьковской области продолжается тушение 7 лесных пожаров на общей площади более 4300 га. Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать 5 из этих пожаров на общей площади более 2230 га", - сообщили в управлении.

Они, как отмечается, работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами.

Привлечено 23 единицы пожарно-спасательной техники и 103 спасателя ГСЧС, 4 пиротехнических и 2 медицинских расчета. Также 15 единиц техники лесхозов и 39 лесников. Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 7 единиц взрывоопасных предметов.

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