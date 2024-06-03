На Харківщині лісові пожежі охопили понад 4,3 тис. га
Київ • УНН
Рятувальники та працівники лісового господарства гасять 7 лісових пожеж на площі понад 4300 гектарів у Харківській області, 5 пожеж на площі понад 2230 гектарів локалізовані, незважаючи на загрози обстрілів та наявності вибухонебезпечних предметів у лісах.
7 лісових пожеж триває у Харківській області на площі понад 4300 гектарів, повідомили у понеділок у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
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"Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 га", - повідомили в управлінні.
Вони, як зазначається, працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами.
Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальника ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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